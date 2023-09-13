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В Ярославской области зарплатное неравенство ниже среднероссийского

В Ярославской области средние зарплаты 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников (зарплатное неравенство) в 2023 году отличались в 5,3 раза, в то время как в среднем по России эта разница составила 7,7 раз. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя заработная плата 20% наименее оплачиваемых работников в Ярославской области составила 21,2 тыс. руб., 20% наиболее оплачиваемых — 112,3 тыс. руб. В абсолютных цифрах зарплатное неравенство составило 91,1 тыс. руб, в то время как в России в целом — 151,1 тыс. руб.

Наиболее существенно неравенство зарплат в Москве — 9,3 раза или 303,2 тыс. руб. Аналитики FinExpertiza отмечают, что в 2023 году разрыв между наиболее и наименее оплачиваемыми должностями в России снизился, вернувшись на доковидный уровень.

Антон Голицын

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