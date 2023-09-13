Астрахань окутало дымом от горящего камыша

Управление МЧС по Астраханской области предупредило граждан о возможном задымлении Икрянинского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Красноярского районов, а также областного центра.

По версии властей, причиной стал горящий в Калмыкии камыш и юго-западный ветер. Согласно данным портала наблюдения за лесными пожарами globalforestwatc.org, крупное возгорание имеет место и на территории Лиманского района.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали о росте числа обращений к врачам из-за реакции «на запах гари». В связи с этим чиновники рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе и физическую нагрузку; а также воздержаться от курения, алкоголя и проветривания помещений.

Также следует пить больше жидкости и использовать увлажненные защитные маски.

Никита Маркелов

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