В Башкирии инспектор ГИБДД осужден условно за взятку автомагнитолой

Учалинский районный суд признал инспектора ГИБДД виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290) и мелком взяточничестве (ч.1 ст. 291.2). Полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 507 тыс. руб. и запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий на госслужбе.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Башкирии. Как установило следствие, старший госинспектор остановил автомобиль местного жителя, ранее лишенного прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Полицейский потребовал от нарушителя предоставить ему автомагнитолу с навигационным блоком за непривлечение к административной и иной ответственности, а также «общее покровительство до истечения срока лишения водительских прав».

Инспектор был задержан с поличным при получении взятки. Во время расследования уголовного дела он полностью признал вину и раскаялся в преступлении.

Наталья Балыкова

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