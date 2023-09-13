В Красноярском крае на 15 сентября назначена чрезвычайная сессия заксобрания

В Красноярском крае 15 сентября на чрезвычайной сессии заксобрания депутаты рассмотрят вопрос о вступлении в должность губернатора края Михаила Котюкова, сообщает краевой парламент. Других вопросов в повестке не указано.

«Решение о вступлении в должность должно быть принято в максимально сжатые сроки, что позволит избранному губернатору приступить к оперативному формированию состава правительства и, соответственно, продолжить работу над бюджетом края на 2024 год», - заявила заместитель председателя комитета по госустройству Галина Ампилогова.

По итогам выборов 10 сентября за Михаила Котюкова, назначенного в апреле врио губернатора Красноярского края 2023 года, проголосовали 70,21%. Четверо его оппонентов набрали 199 тыс. голосов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев