Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект создания гостиницы в здании ВКИУ

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» дало отрицательное заключение на проект реконструкции бывшего ВКИУ под гостиницу на ул. Окулова, 4. Об этом свидетельствует заключение экспертизы на сайте ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В заключении отражен перечень замечаний для устранения. Проектировщик внесет все необходимые корректировки для повторной подачи документации. Ожидается, что экспертиза завершится до конца текущего года»,— рассказали «Ъ-Прикамье» в ФРПК. Фонд также заявил, что на объекте завершаются работы подготовительного этапа, в который входят обустройство стройплощадки, вывоз строительного мусора и частичный демонтаж конструкций внутри здания.

Напомним, проект по реконструкции здания на ул. Окулова, 4, в гостиничный четырехзвездочный комплекс реализует дочерняя компания — ООО «Окулова 4», учредителями которой выступают АО «Корпорация Туризм.РФ» и Фонд развития Пермского края.

Управлять будущим гостиничным комплексом будет ООО «Азимут Хотелс Компани». Договор был заключен еще в 2019 году. Открытие отеля запланировано в декабре 2024 года. Он вместит 185 номеров, а также велнес- и фитнес-центр, конференц-зал и другое.