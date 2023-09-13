Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект создания гостиницы в здании ВКИУ

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» дало отрицательное заключение на проект реконструкции бывшего ВКИУ под гостиницу на ул. Окулова, 4. Об этом свидетельствует заключение экспертизы на сайте ГИС ЕГРЗ.
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«В заключении отражен перечень замечаний для устранения. Проектировщик внесет все необходимые корректировки для повторной подачи документации. Ожидается, что экспертиза завершится до конца текущего года»,— рассказали «Ъ-Прикамье» в ФРПК. Фонд также заявил, что на объекте завершаются работы подготовительного этапа, в который входят обустройство стройплощадки, вывоз строительного мусора и частичный демонтаж конструкций внутри здания.
Напомним, проект по реконструкции здания на ул. Окулова, 4, в гостиничный четырехзвездочный комплекс реализует дочерняя компания — ООО «Окулова 4», учредителями которой выступают АО «Корпорация Туризм.РФ» и Фонд развития Пермского края.
Управлять будущим гостиничным комплексом будет ООО «Азимут Хотелс Компани». Договор был заключен еще в 2019 году. Открытие отеля запланировано в декабре 2024 года. Он вместит 185 номеров, а также велнес- и фитнес-центр, конференц-зал и другое.