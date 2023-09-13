Размывание обского берега угрожает новосибирскому селу

Размывание берега Новосибирского водохранилища в районе села Красный Яр Ордынского района требует принятия экстренных мер. Об этом было заявлено на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям законодательного собрания региона.

Заседание комитета состоялось 12 сентября. По данным главы администрации района Олега Орла, принявшего участие в его работе, «критически вода подходит уже к 30 домовладениям». «Мы теряем территорию, ряд сформированных участков, инженерные сети частично уже под водой. Осадки идут обильные, водохранилище набирается и идет обрушение берега. «Съедание» берега в этом году даже не можем прогнозировать — два, три, десять метров»,— процитировала пресс-служба заксобрания руководителя района.

По данным председателя комитета Дениса Субботина, для защиты двух самых проблемных участков необходимо 10 млн руб. Согласно принятому на заседании решению, поиском подрядчика займутся министерство природных ресурсов и экологии, министерство сельского хозяйства и администрация Ордынского района.

В селе Красный Яр проживает около 1,5 тыс. человек. В 2016 году Юрий Марченко, занимавший тогда пост руководителя областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщал депутатам заксобрания, что проектные работы по защите берега в Красном Яру предусмотрены на 2017 год, а строительство защитных сооружений — на 2018-2020 годы при стоимости проекта около 160 млн руб. Но работы так и не были проведены.

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Валерий Лавский