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На Ставрополье началась уборка капусты с площади 207 гектаров

Овощеводы Ставропольского края приступили к сбору капусты. В этом году культурой занято более 207 га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Наиболе популярными сортами среди ставропольских аграриев являются «Амагер», «Слава» и «Герцогиня». Культуру возделывают в Нефтекумском, Арзгирском, Левокумском, Благодарненском, Предгорном и Изобильненском округах.

«На сегодняшний день урожай капусты убран с первых 30 га и составил порядка 300 т. Уборка продлится до поздней осени»,— цитирует пресс-служба минсельхоза слова первого заместителя министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой.

Анастасия Назарова

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