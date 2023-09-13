В Сочи задержали сутенера из Бурятии, находившего 12 лет в розыске

В Сочи задержали сутенера и грабителя из Бурятии, который более 10 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВД по Сочи Фото: УВД по Сочи

В 2008 году мужчина со знакомыми напал на федеральной автодороге в Прибайкальском районе на машину с семьей и похитил у них более 100 тыс. руб. Кроме того, он обвиняется в вовлечении в занятие проституцией молодых девушек с применением насилия и других преступлений против личности.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск с 2011 года. Спустя 12 лет полицейские Бурятии установили, что он находится в Сочи. Информацию передали местным полицейским, которые 8 сентября задержали его в Адлере и поместили в СИЗО. В ближайшее время мужчину этапируют в Бурятию для проведения следственных действий.

Татьяна Ручкина

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