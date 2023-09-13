Расходы на патриотическое воспитание в Челябинской области проверит КСП

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке использования бюджетных субсидий на региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ». Общий объем расходов, который исследуют аудиторы, составляет 870 млн руб., сообщается в telegram-канале КСП региона.

Объектами проверки станут министерство образования и науки Челябинской области и подведомственное учреждение дополнительного образования «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“». Сотрудники контрольно-счетной палаты региона проверят расходы в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по программе патриотического воспитания за 2022-2023 годы, выполнения показателей государственного задания за 2022 год, а также использование субсидий на выполнение этого задания и иные цели.

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