В Ключевске простились с добровольцем, погибшим в зоне СВО

В поселке Ключевск (Свердловская область) простились 43-летним механиком-водителем Алексеем Паньковым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

В спецоперации уралец участвовал в качестве добровольца, заключив контракт с Минобороны в мае 2023 года. Он служил в зенитно-ракетной батареи 3 зенитно-ракетного взвода войсковой части 71211 гвардии. 24 июля Алексей Паньков при выполнении задач.

Мужчина родился в 1979 году в поселке Монетном. После переезда семьи в Ключевск он окончил здесь школу №11. Впоследствии окончил техническое училище, получив специальность тракториста. Срочную службу в армии проходил в танковых войсках. До СВО работал в частном охранном предприятии в Ключевске и на пилораме в поселке Монетный.

Алексей Паньков посмертно награжден орденом Мужества. Награда передана сыну Артему.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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