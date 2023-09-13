В Омской области автомобиль с тремя детьми затонул в кювете

В Омской области прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибла женщина с тремя детьми. Авария произошла около 12:00 часов 12 сентября в Большеуковском районе, сообщает надзорное ведомство.
Фото: Прокуратура Омской области
«26-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой», - сказано в сообщении.
В результате автомобиль перевернулся. Находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись. Из-за наличия на месте аварии кустарников обнаружить машину удалось только во время тщательного осмотра местности уже ночью.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.