В Омской области автомобиль с тремя детьми затонул в кювете

В Омской области прокуратура взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибла женщина с тремя детьми. Авария произошла около 12:00 часов 12 сентября в Большеуковском районе, сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Омской области Фото: Прокуратура Омской области

«26-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой», - сказано в сообщении.

В результате автомобиль перевернулся. Находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись. Из-за наличия на месте аварии кустарников обнаружить машину удалось только во время тщательного осмотра местности уже ночью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Александр Киселев