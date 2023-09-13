В зоне СВО погиб отец троих детей из Югры

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб разведчик-сапер из Нефтеюганского района (Ханты-Мансийский автономный округ) Александр Петров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Мужчина заключил контракт с Минобороны в апреле, после чего начал служить в разведывательном взводе мотострелкового батальона.

Александр Петров родился на Украине в городе Житомир, а впоследствии переехал в югорский поселок Сингапай. Принимал участие во Второй Чеченской кампании.

С военным простились в Сингапае. Там у него остались родители жена и трое детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте