S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 4,9%

За восемь месяцев 2023 года S7 Airlines перевезла более 11 млн пассажиров (+4,9% к аналогичному периоду 2022 года). Из них по России перевезено 10 млн человек, сообщает пресс-служба компании

По итогам августа S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров до 1,8 млн человек (+3% к августу 2022 года). На внутрироссийских маршрутах компания перевезла 1,6 млн человек, на зарубежных – 148 тыс.

Ранее руководство компании сообщало, что по итогам года S7 Airlines планирует по итогам 2023 года увеличить общий пассажиропоток по стране на 2-3%. Рост перевозки через новосибирский аэропорт Толмачево при этом превысит 10%

Компания выполняет рейсы по 137 направлениям в 74 городов. Авиаахабы компании работают в Новосибирске, Москве и Иркутске. В 2022 году компания перевезла более 16 млн человек (-10,1% к 2021 году).

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Оксана Павлова