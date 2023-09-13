Обустройство ОЭЗ в Осенцах перестало быть приоритетным инвестпроектом

Краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата принял решение прекратить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) «Создание инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа “Пермь”». Информация об этом содержится в опубликованном на сайте регионального минэка протокола заседания совета, которое проходило 23 августа. На самом заседании этот вопрос рассматривался в закрытом режиме. Как следует из протокола статус ПИП снят с проекта на основании заявления его инициатора — АО «Управляющая компания “ОЭЗ Пермь”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Процедура носит формальный характер. Снятие статуса ПиП связано с тем, до заключения соглашения с Минэком РФ права на распоряжение участком были у Пермского края. И поэтому, договор аренды был заключён на основании ПИПа. А после передачи прав на земельный участок в Минэк РФ, и далее, права на управление были переданы в УК на основании отдельного соглашения. И договор аренды под ПИПом утратил свою силу. Поэтому, и был снят этот статус. ОЭЗ Пермь по прежнему остаётся важным и приоритетным проектом. Никакого изменения краевой политики в отношении этого объекта не произошло. » - пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор АО Илья Шулькин.

Напомним, планы по созданию в Перми особой экономической зоны краевые власти анонсировали в 2020 году. В конце 2021-го регион направил соответствующую заявку в Минэкономразвития РФ, летом 2022 года федеральное министерство издало постановление о создании ОЭЗ «Пермь». При этом обустройство инфраструктуры ОЭЗ началось еще до выхода постановления, в 2021 году. Тогда этим работам был присвоен статус приоритетного инвестпроекта, что позволило управляющей компании ОЭЗ получить в аренду без торгов земельный участок площадью 234 га рядом с Осенцовским промышленным узлом, где расположилась основная площадка особой экономической зоны.

В закрытой части заседания регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата был снят статут ПИП с еще одной инициативы — проекта по созданию оздоровительного банного комплекса «Пермские термы» на месте бывшего завода ЖБИ по ул. Героев Хасана, 42. Объект был запущен в марте этого года. Сообщалось, что в планах владельцев построить рядом вторую очередь комплекса.