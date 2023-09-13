Городской кашель, городская простуда

Свежие исследования показали, что дети от рождения до трех лет на 15% чаще простужаются и долго кашляют, если живут в городе. У сельских детей достоверно более сильный иммунитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Валерий Бушухин Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Валерий Бушухин

Посещение детского сада, проживание в каменной, плохо проветриваемой клетке, интенсивное автомобильное движение неподалеку — все это причины более частых воспалительных процессов в верхних дыхательных путях детей. К трем годам средний городской ребенок переносит 17 инфекционных заболеваний, а ребенок, живущий в сельской местности,— только 15. Таким образом, сельские дети подхватывают респираторные заболевания на 15% реже.

Похожая картина и при исследовании факторов иммунитета в крови: начиная с четвертой недели жизни сельские дети лучше реагируют на появление болезнетворного агента, нежели городские.

Данные ученых свидетельствуют, что жизнь в городе является независимым фактором риска для развития инфекций в раннем возрасте, причем виноват не только загрязненный воздух, но и ранний старт общественной жизни, то есть посещение детского сада. И пониженный в сравнении с сельскими детьми иммунитет городских детей дополнительно усиливает действие этого фактора.

Единственное, что до определенной степени может снижать воздействие фактора города,— это грудное вскармливание, продолжающееся более шести месяцев.

Профилактической мерой для уменьшения частоты острых респираторных заболеваний, по данным исследований, служит снижение влажности в жилых помещениях, каким бы способом оно ни достигалось.

Урбанизация — неостановимый процесс, и нельзя представить себе, чтобы люди даже во имя здоровья детей перебирались из города обратно в деревню. Однако, подчеркивают авторы исследования, новые данные о причинах и частоте возникновения респираторных инфекций позволяют, во-первых, объяснить бесконечные детские болезни, служащие одной из ключевых причин в отказе молодых людей от материнства и отцовства, а значит, сделать осознанный выбор, а во-вторых, становится очевидным, что городским родителям нужно прикладывать больше усилий для укрепления иммунитета и физического состояния детей, чтобы они не были так легко подвержены простудам.

По материалам.

Ольга Грибова