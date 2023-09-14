Кампус «Кантиана» Балтийского федерального университета в Калининграде

Кампус «Кантиана» возводится на участке университета площадью 29 га. На этой территории уже располагаются два учебно-административных корпуса, спортивные объекты и общежития университета. Строительство новых корпусов приведет к концентрации большинства объектов университета в одной локации.

Кроме классических учебных аудиторий, кампус будет включать в себя конгресс-комплекс с залом, вмещающим более 1200 человек, а также множество проектных пространств-трансформеров, библиотеку и музей редкой книги.

В «Кантиане» будут сосредоточены три крупных кластерных блока: Биомед, Институт высоких технологий, а также Высшая школа философии и социальных наук. В дополнение к расположенным рядом корпусам построят еще два комфортных общежития. Помимо жилых помещений, здесь также будут размещены коворкинги, пространства для учебы и творчества. Кроме того, здесь будет располагаться коммерческая улица с кафе, магазинами, банками.

Проект кампуса предусматривает строительство приветственной зоны молодежного центра, включающей общественную приемную, МФЦ для студентов и преподавателей, экскурсионное бюро. Согласно плану, работы будут завершены в конце 2025 года.