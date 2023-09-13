В тюрьме США умер серийный убийца Энтони Салли

Серийный убийца Энтони Салли умер в медучреждении при окружной тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния в возрасте 79 лет. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление Калифорнийского департамента исправительных учреждений. Причина смерти пока не установлена.

Энтони Салли — бывший офицер американской полиции (с 1966 по 1974 годы). В 1986 году вердиктом жюри присяжных он был признан виновным в шести убийствах, совершенных в начале 1983-го на территории городов, входящих в область залива Сан-Франциско.

Сам Салли вину не признал. Его приговорили к смертной казни. Дважды он подавал апелляцию на решение суда, однако ее отклоняли. Смертный приговор так и не был приведен в исполнение.

Лусине Баласян