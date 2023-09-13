Главные анонсы 13 сентября

Ожидается встреча президента России Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

В 15:00 мск пройдет заседание Центральной избирательной комиссии РФ с более полной информацией всех аспектов прошедшей выборной кампании.

В Вашингтоне состоится закрытое заседание конгресса США, посвященное искусственному интеллекту. Участвуют американский миллиардер Илон Маск и сооснователь Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

В Берлине состоится очередное судебное слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь в мае 2022 года офис «РИА Новости».

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Во Франции пройдут похороны модельера и бывшего креативного директора Dior Марка Боана, скончавшегося в возрасте 97 лет.