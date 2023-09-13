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Коммерсантъ FM
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На складе в Петербурге произошел пожар на площади 800 кв.м

В производственно-складском здании в Санкт-Петербурге произошел пожар на площади 800 кв.м., сообщает МЧС РФ. Ранг пожара повысили до второго. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел по адресу: Невский район, улица Латышских Стрелков, дом 29В, корпус 4. Информация о пожаре поступила в 21:21. По данным МЧС, «горит картонная упаковка».

Изначально пожару присвоили первый ранг из пяти возможных, а в 22:20 повысили до второго. К тушению привлечены 14 единиц техники, 46 человек личного состава.

Согласно данным сервиса «2ГИС», в здании находятся компания строительных материалов Raggy wood, фирма по установке инженерных сетей, торговая компания Пансе и «Гелий.ру». В 15 минутах расположен Ладожский вокзал.

Лусине Баласян

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