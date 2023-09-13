Никонов Александр Васильевич

Родился 16 декабря 1973 года. В 1996 году окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет по специальности «автомобили и автохозяйство», после чего окончил магистратуру. В автомобильном бизнесе свыше 25 лет.

С 1998 по 2004 год был руководителем направления развития дилерской сети Yamaha в «Панавто Ко» (входит в ГК «Панавто»). С 2004 по 2005 год — руководитель мотонаправления «Концепт Авто», а в 2005 году пришел в холдинг «Авилон». В «Авилоне» возглавлял дилерские центры Ford и BMW. С 2014 года последовательно занимал посты операционного директора в сегментах премиум и масс, операционного директора с управлением брендами Audi, BMW, Mercedes-Benz и направлениями «Авилон-Трейд» (автомобили с пробегом) и F&I (корпоративные продажи и электронная коммерция). С 2022 года — заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом.

С 2023 года — генеральный директор компании «Авилон».

Хобби: мототехника.