Унылая, пора

Бычья кровь, красное вино, шоколадная глазурь, черная вишня: «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самом актуальном оттенке маникюра начала осени.
Michael Kors SS2023
Фото: @jinsoon
Осень начинается с неожиданного возвращения оттенка середины 90-х: коричнево-бордовый цвет, классика подиумов, модных съемок времен «Криминального чтива» и клипов восходящей звезды Мадонны снова признан актуальным. Его носят как в макияже (коричнево-красные губы видим не только на модных показах, но и у селебрити), так и в маникюре. Это самый продаваемый лак для ногтей Chanel «Vamp» (в новом названии — Rouge Noir), классика, которая сейчас переживает свой ренессанс. Вариантов оттенка может быть несколько, а носить его предполагается как монохромно, так и в сочетании с легким шиммером или аккуратными цветовыми акцентами.