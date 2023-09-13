Унылая, пора

Бычья кровь, красное вино, шоколадная глазурь, черная вишня: «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самом актуальном оттенке маникюра начала осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Michael Kors SS2023

Фото: @jinsoon Michael Kors SS2023

Фото: @jinsoon

Осень начинается с неожиданного возвращения оттенка середины 90-х: коричнево-бордовый цвет, классика подиумов, модных съемок времен «Криминального чтива» и клипов восходящей звезды Мадонны снова признан актуальным. Его носят как в макияже (коричнево-красные губы видим не только на модных показах, но и у селебрити), так и в маникюре. Это самый продаваемый лак для ногтей Chanel «Vamp» (в новом названии — Rouge Noir), классика, которая сейчас переживает свой ренессанс. Вариантов оттенка может быть несколько, а носить его предполагается как монохромно, так и в сочетании с легким шиммером или аккуратными цветовыми акцентами.

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Ирина Кириенко