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Коммерсантъ FM
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Унылая, пора

Маникюр как отражение нового времени года

Бычья кровь, красное вино, шоколадная глазурь, черная вишня: «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самом актуальном оттенке маникюра начала осени.

Michael Kors SS2023

Michael Kors SS2023

Фото: @jinsoon

Michael Kors SS2023

Фото: @jinsoon

Осень начинается с неожиданного возвращения оттенка середины 90-х: коричнево-бордовый цвет, классика подиумов, модных съемок времен «Криминального чтива» и клипов восходящей звезды Мадонны снова признан актуальным. Его носят как в макияже (коричнево-красные губы видим не только на модных показах, но и у селебрити), так и в маникюре. Это самый продаваемый лак для ногтей Chanel «Vamp» (в новом названии — Rouge Noir), классика, которая сейчас переживает свой ренессанс. Вариантов оттенка может быть несколько, а носить его предполагается как монохромно, так и в сочетании с легким шиммером или аккуратными цветовыми акцентами.

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Фото: @aweatheredpenny

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Фото: @saruhnails

Фото: @paintedbyjools

Фото: @gel.bymegan

Фото: @samantharudge.beauty

Фото: @ducielondon

Фото: @harrietwestmorelande

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @svedae

Фото: @katietaylornailartist

Фото: @biosculpturegelgb

Фото: @lovefreshpaint

Фото: @aweatheredpenny

Фото: @aweatheredpenny

Фото: @paragonnails

Фото: @melanated.mani

Фото: @charlotteemilybeauty_

Фото: @paragonnails

Ирина Кириенко

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