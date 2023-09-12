ЛДПР выселила КПРФ с родины Ильича

Выборы в законодательное собрание Ульяновской области закончились для правящей в регионе КПРФ провалом. Лидеры голосования 2018 года не одержали ни одной победы в одномандатных округах. Более того, они проиграли представителю ЛДПР округ, от которого ранее в местный парламент избирался лидер обкома и действующий депутат Госдумы Алексей Куринный. «Единая Россия» при наличии в регионе губернатора-коммуниста (в 2021 году на этот пост избрался Алексей Русских) вы­играла 16 из 18 округов. Еще по одному мандату досталось кандидату от ЛДПР Дмитрию Грачеву и самовыдвиженцу Сергею Моргачеву. В ульяновских округах, где победили единороссы, кандидатам от КПРФ даже не удалось стать вторыми — их обошли кандидаты от ЛДПР.Так, в 16м избирательном округе ­Лиле Баутиной, которая стала второй, не хватило 888 голосов, чтобы догнать соперника-единоросса. В голосовании по партийным спискам КПРФ в этот раз вместо 36,24% в 2018 году удалось набрать только 15,96% голосов, что дает ей только три мандата. По мнению экспертов, Ульяновская область выбыла после этих выборов из так называемого красного пояса, в условиях которого регион жил даже при губернаторах от «Единой России», и теперь политическую конкуренции последней может оказать заметно усилившая свои позиции в регионе ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунисты на выборах в заксобрание Ульяновской области проиграли в том числе в округе, в котором расположен Музей-заповедник «Родина В.?И.?Ленина»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Коммунисты на выборах в заксобрание Ульяновской области проиграли в том числе в округе, в котором расположен Музей-заповедник «Родина В.?И.?Ленина»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По итогам выборов депутатов заксобрания Ульяновской области (36 депутатских мест, из которых 18 избираются по одномандатным округам, 18 — по партспискам) КПРФ не победила ни в одном из одномандатных округов. «Единая Россия» получила 16 мест из 18 (в 2018 году у нее было 10 мест). Одно место получил кандидат от ЛДПР — лидер фракции уходящего состава заксобрания Дмитрий Грачев, он победил в Ленинском округе № 14. Характерно, что господин Грачев одержал победу в знаковом для коммунистов округе — это центральный район Ульяновска, где расположен музей-заповедник Ленина. Именно в 14м округе в заксобрание множество созывов подряд избирался лидер местного обкома КПРФ Алексей Куринный, который в 2021 году стал депутатом Госдумы. Еще одно место впервые за три последние кампании в заксобрании досталось Сергею Моргачеву, беспартийному и вне­фракционному депутату гордумы Ульяновска. В Засвияжском округе № 17 господин Моргачев, получивший 38,68%, с огромным отрывом обошел единоросса Майиса Дадашова, который набрал 18,53%. Участие в выборах приняли более 330 тыс. избирателей, явка составила 34,68%.

В части одномандатных избирательных округов в Ульяновске кандидатам от КПРФ даже не удалось стать вторыми — их обошли представители ЛДПР, для которой выборы в 2023 году стали первыми после смерти лидера партии Владимира Жириновского. Например, в Заволжском округе № 11 Алексей Цибарков (ЛДПР) набрал 25,44% голосов, Роман Султашов (КПРФ) — 14,68%, в Железнодорожном округе № 15 Матвей Володарский (ЛДПР) набрал 13,55%, Юрий Супоня (КПРФ) — 12,62%. В Засвияжском округе № 16 Лиле Баутиной, получившей 34,48%, не хватило 888 голосов, чтобы догнать соперника от «Единой России» Василия Гвоздева, который набрал 41,22%. Яков Панков (КПРФ) по этому же округу набрал 12,45% голосов.

Кроме того, партии не удалось стать первой в голосовании по спискам. За КПРФ в этот раз отдали голоса только 15,96% избирателей, партия получила только три мандата, при этом в 2018 году КПРФ набрала 36,24% голосов и получила 13 мандатов. «Единая Россия» набрала 49,91% голосов избирателей, что дает 11 депутатских мандатов (в 2018 году у нее было 33,96%, семь мандатов). ЛДПР получила поддержку — 13, 56% голосов (третий результат по стране). «Справедливая Россия — За правду» набрала 5,15% (один мандат) против 3,98% голосов, набранных в 2018 году, вследствие чего партия не имела своего представительства в заксобрании. Больше в этот раз набрали голосов и «Коммунисты России» — 7,52% (в 2018 году у них было 5,83%), но, как и пять лет назад, партии это дает только одно место в заксобрании.

В общей сложности из 36 депутатских мест «Единая Россия» получает 27 мандатов, КПРФ — только три мандата, ЛДПР — также три мандата, и по одному — «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России». Сергей Моргачев пока не знает, будет ли примыкать к какой-либо из фракций. С октября 2021 года и по сей день губернатором Ульяновской области является член КПРФ Алексей Русских, до назначения главой региона он занимал пост сенатора Российской Федерации — представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области. Предшественником господина Русских был единоросс Сергей Морозов, на волне критики которого коммунисты во многом и добивались высоких результатов на местных выборах, что и привело к власти Алексея Русских. Теперь же, на фоне провальных результатов компартии, он имеет мало шансов переизбраться на второй срок.

По мнению политолога, генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Ульяновская область выбыла после этих выборов из так называемого красного пояса, в условиях которого регион жил даже при губернаторах от «Единой России». «У коммунистов была иллюзия, что если они еще поднажмут и получат губернатора от КПРФ, то они в отдельно взятом регионе построят социализм. И вот они получили своего губернатора, но рай не наступил. Они понадеялись, что коммунистическое большинство во всех ветвях власти гарантирует им возвращение к советскому прошлому. В предыдущий электоральный цикл коммунисты выиграли под лозунгом „Отменим пенсионную реформу“. После того как они получили большинство мест в заксобрании, они объяснили непросвещенному избирателю, что это федеральный закон, который они изменить не могут. Заводы государственными и зарплаты как при Советском ­Союзе они тоже не сделали. Все это и привело к провалу»,— считает эксперт. Еще одним важным следствием минувшей кампании он считает усиление позиции ЛДПР, что для региона, традиционно относившегося к красному поясу, весьма характерно. «Конечно, ЛДПР и раньше отбирала электорат у коммунистов, но при такой тенденции не удивляюсь, если она начнет отбирать голоса у „Единой России“»,— говорит господин Журавлев. С ним солидарен и известный социолог Максим ­Шугалей.

«Положить на лопатки коммунистов на родине Ильича— для ЛДПР это фактически занять место главного оппонента „Единой России“ в регионе,— рассуждает он.

Алексей Куринный в своем телеграмм канале завил, что не признает итогов голосования и традиционно обвиняет «Единую Россию» в фальсификациях. Правда, с чем связан проигрыш коммунистов ЛДПР и самовыдвиженцу Сергею Моргачеву господин Куринный пояснять не стал.

Сабрина Самедова