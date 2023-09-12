Esil Power Systems планирует построить завод под Сысертью к 2024 году

Для строительства завода компании Esil Power Systems Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) подобрала участок в индустриальном кластере «Демидовский» под Сысертью, сообщили в департаменте информационной политики. Первая очередь составит 1,5 тыс. кв. м, ее планируют ввести в начале 2024 года. Будет создано 67 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 256 млн руб.

Компания Esil Power Systems основана в 2021 году в Екатеринбурге. Занимается разработкой и поставкой оборудования, которое требуется в случае отключения основного электричества. Ее бесперебойники работают в больницах, на промышленных предприятиях, на объектах связи. Компания получила лицензию на изготовление оборудования для атомной отрасли. Свердловский производитель сможет поставлять системы бесперебойного электропитания на АЭС, исследовательские ядерные реакторы и атомоходы.

София Ерюжева

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