Кинофестиваль «ЭтноФест» пройдет на 83 площадках в Свердловской области

В Свердловской области пройдет кинофестиваль «ЭтноФест» на 83 культурных площадках, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В рамках фестиваля покажут игровое кино, анимационные фильмы и этнографическую документалистику. Зрители увидят не только новые фильмы, но и культовые киноленты из запаса Свердловского областного фильмофонда, например, «Садко» Александра Птушко (1952 года) и историческую эпопею «Ермак» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова (1996 года).

В Екатеринбурге фестиваль пройдет на семи площадках — в кинозале Свердловского областного фильмофонда, Доме Кино, Киноконцертном театре «Космос», Библиотеке № 1/ЦГБ им. А. И. Герцена, Центре традиционной народной культуры Среднего Урала, Библиотечном центре «Екатеринбург» и Екатеринбургской детской школе искусств № 8.

В Артинском и Ирбитском районе фестиваль пройдет на 12 площадках, в Богдановичском районе — на 10 площадках.

В прошлом году в рамках «ЭтноФеста» было проведено 514 сеансов на 73 площадках.

Ева Коршунова

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