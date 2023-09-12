В райцентре Воронежской области построят детскую поликлинику за 116 млн рублей

В Воронежской области выбрали подрядчика для строительства новой детской поликлиники в райцентре Бобров. Контракт достался ООО «Дон-Строй» из Павловска за 115,96 млн руб., сообщает De facto. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить работы к апрелю 2025 года.

Поликлиника должна будет иметь два этажа и быть рассчитана на 60 посещений в смену. Также здание будет включать дневной стационар на пять коек. На первом этаже хотят разместить гардероб, регистратуру, прививочный кабинет, кабинет хирурга, комнату здорового ребенка, комнату для кормления и взвешивания грудных детей, а также кабинет завотделением. На втором этаже планируется расположить кабинеты участковых врачей, невролога, офтальмолога, а также кабинет диспансеризации и дошкольно-школьного отделения с картотекой. Здесь же хотят разместить и дневной стационар, а также помещение для физиотерапевтического лечения и процедурную.

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