В Сакском районе Крыма нашли авиабомбу времен войны

В Сакском районе Крыма обнаружили авиационную бомбу периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Снаряд обнаружили жители села Уютное при проведении земляных работ. На место обнаружения авиабомбы прибыли пиротехнические расчеты ведомства. Специалисты установили, что боеприпасом является отечественная фугасная авиабомба ФАБ-50.

Снаряд не был оснащен взрывателем. Находку вывезли с территории поселения. Уничтожение боеприпаса проведут 13 сентября на спецполигоне.

Анастасия Донскова

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