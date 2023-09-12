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13 сентября ряд домов Липецка останется без воды из-за ремонтных работ

ООО «РВК-Липецк» сообщил об отключении холодного водоснабжения в ряде домов облцентра в среду,13 сентября. Эта мера необходима в связи с проведением ремонтных работ. Подача холодной воды будет ограничено с 10:00 и до того момента, как работы будут завершены. Точное время окончания работ не указывается.

По каким адресам не будет воды в Липецке 13 сентября

После окончания работ вода может временно приобрести повышенную мутность, предупреждают в «РВК-Воронеж». Компания организует подвоз воды на улице Светлова,29, улице Монтажников, 3а, улице Детской, 2в, а также на улице Первомайской, 30.

Валерия Розбот

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