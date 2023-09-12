Двух жителей Краснодара подозревают в покушении на похищение человека

Двух жителей Краснодара подозревают в подготовке похищения 36- и 37-летнего жителей Кубани. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, подозреваемые 64- и 69-летнего возраста договорились похитить молодых людей с целью получения интересующей их информации. Для этого злоумышленники нашли исполнителей. В ходе встречи подозреваемые сообщили наемникам о своих планах и пообещали заплатить за работу 30 тыс. руб. Один из исполнителей сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Таким образом, преступный умысел не был доведен до конца.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 33, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). В настоящее время оба фигуранта содержатся под стражей. В ходе обыска у мужчин обнаружили холодное оружие и два обреза ружей.

Анастасия Донскова

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