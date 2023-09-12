«Даже Сергей Семак до Валерия Карпина пока не дотянулся»

Пеп Гвардиола потратил больше всех тренеров в истории на приобретение футболистов. Нынешний наставник «Манчестер Сити» купил 78 игроков на сумму более €2 млрд, сообщает портал Transfermarkt. Превысить порог в €2 млрд больше не смог ни один футбольный тренер мира. В России рекордсменом по тратам стал Валерий Карпин. Нынешний наставник «Ростова» и сборной России потратил €246 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Суммы, которые уходят на покупку игроков в топ-клубах, впечатляют. Кроме Гвардиолы, новичков особенно любил приобретать Жозе Моуринью, не дотянувший до €2 млрд совсем чуть-чуть, а также Карло Анчелотти (€1,6 млрд) и Массимилиано Аллегри с Диего Симеоне, у которых покупки ниже €1,5 млрд.

В этот список вполне мог попасть Томас Тухель, который тоже любил футбольный шопинг. Но его убрали из «Челси», а «Бавария», которую он теперь возглавляет, так разбрасываться деньгами уже не даст. Впрочем, если тренер много тратит, но при этом дает результат, руководство клуба вряд ли будет его упрекать, рассказал “Ъ FM” футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Оценивать траты надо в зависимости от нескольких составляющих. За сколько они потом продали этих футболистов, входили в эту сумму агентские или нет. Каков спортивный результат от этого приобретения? Спортивный результат тоже можно оценить в деньгах. Сколько они заработали, выступая в Лиге чемпионов, в еврокубках и так далее?»

В России свои рекордсмены. Валерий Карпин, работая в «Спартаке» и «Ростове», потратил на игроков почти €250 млн. Даже Сергей Семак, который трудится в самом богатом клубе страны — «Зените», пока до Карпина не дотянулся. Впрочем, Семак купил значительно меньше футболистов. Если рекордная сумма Карпина сложилась из цены 58 игроков, то Семак инициировал покупку 29 за €224 млн.

Замыкает российскую тройку транжир еще один тренер «Зенита» — Лучано Спаллетти. На его счету 18 игроков общей стоимостью €185 млн. Затем идут Курбан Бердыев (€157 млн) и Леонид Слуцкий (€136 млн). Разговоры о том, что наставники клубов во время трансферных кампаний имеют свой процент с покупки игроков, идут не просто так. В нулевые подобные истории в отечественном футболе случались, уверяет Юрий Белоус:

«Да, были, особенно в нулевых годах. Многие тренеры пытались каким-то образом быть аффилированными с агентами. Но на сегодняшний день это все сложно — все тайное становится явным. Тем более зарплаты сейчас у топ-тренеров достаточно высокие для того, чтобы в том числе и это иметь в виду».

Зарплаты у наставников в РПЛ сейчас действительно внушительные. Семак в «Зените» получает €2 млн в год, такая же сумма стоит в контракте Владимира Ивича, который работает с «Краснодаром». Гильермо Абаскаль в «Спартаке» зарабатывает €1,5 млн, чуть меньше у Владимира Федотова в ЦСКА. Контракт Карпина в «Ростове» — €700 тыс., и это не считая сборной.

И зарплаты тренеров, так же как и футболистов, только растут. А вот громких трансферов в нашем чемпионате немного. Хотя, несмотря на сложную ситуацию, даже многие европейские футболисты готовы ехать в Россию, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Да, ценники порой могут кусаться, но когда и кого это у нас отпугивало?

Европейский рынок открыт. Мне, наоборот, кажется, что, если сейчас пошерстить в той же Франции или в других странах — в Португалии, Испании, Италии, да все поедут».

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября, и не исключено, что, как говорят в футбольном мире, «на флажке» «Зенит» подпишет очередную звезду, причем за немалые деньги. Если это произойдет, то рекорд Валерия Карпина по трансферам за карьеру Сергей Семак побьет уже в ближайшие пару дней.

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