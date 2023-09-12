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На Азовском море за лето отдохнули 600 тысяч туристов

Курорты Кубани на Азовском побережье за летний сезон приняли не менее 600 тыс. туристов. Об этом сообщают «Юга.Ру» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

В Ейском районе отдохнули 374,7 тыс. человек, в Темрюкском — 134,9 тыс. человек, в Славянском — 71,2 тыс. туристов, в Приморско-Ахтарском — 17,9 тыс. человек. В министерстве отметили, что данные составлены в отношении приезжих, отдохнувших в отелях и гостиницах Азовского побережья Кубани.

В общей сложности курорты края за лето посетили 9,7 млн туристов, что на 5% больше показателя прошлого года.

Анастасия Донскова

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