В Ставрополе в День города будет ограничен проезд по центральным улицам

В Ставрополе 16 сентября в связи с праздничными мероприятиями будет ограничен проезд по некоторым центральным улицам, предупреждает пресс-служба администрации краевой столицы.

Так с 06:00 до 00:00 часов будет закрыт проезд по улице Артема на участке от ул. Ленина до ул. Дзержинского, улице М. Морозова (от ул. Пушкина до ул. Маршала Жукова), улице Маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. М. Морозова), улице Дзержинского (от ул. Пушкина до ул. К. Хетагурова), проспекту Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Советской), улице Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской), проспекту К. Маркса (от ул. Голенева до просп. Октябрьской Революции), улице Советской, Булкина, Кавалерийской (от ул. Дачной до ул. Дзержинского).

Также с 07:00 до 00:00 часов будут перекрыты просп. Российский (от ул. Западный обход до ул. Тухачевского), улице Ивана Щипакина, генерала Маргелова, Матрены Наздрачевой, Павла Буравцева.

Контролировать движение в центре города будут сотрудники ГИБДД. Для участников дорожного движения также выставят дополнительные дорожные знаки и ограждения.

Анастасия Назарова