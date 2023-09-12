«Агротехника» запускает сады

Компания «Агротехника» планирует построить в Новохоперском районе Воронежской области ягодное производство полного цикла с объектами агротуризма. По словам руководителя регионального департамента экономического развития Данила Кустова, предприятие поможет решить проблему нехватки посадочного материала высокого качества. Губернатор Александр Гусев поддержал проект.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Проект ягодного производства полного цикла с объектами агротуризма в Новохоперском районе губернатору Воронежской области Александру Гусеву представил генеральный директор компании «Агротехника» Иван Пчельников. Предприятие появится в рабочем поселке Елань-Коленовский и будет специализироваться на выращивании посадочного материала плодовых и ягодных культур, товарной вишни и переработке продукции.

Объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Благодаря создаваемому производству в региональный бюджет поступит более 125 млн руб. налоговых платежей. На предприятии появится около 100 новых рабочих мест.

Строительство запланировано в две очереди. На первом этапе до середины 2025 года построят плодово-ягодный питомник и заложат промышленные вишневые сады. В питомнике будут выращивать коллекционные участки маточных растений большого количества районированных сортов вишни российской селекции.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По словам Ивана Пчельникова, собственный генетический банк позволит за два года произвести закладку промышленных вишневых садов на площади около 200 га. «Таким образом будет обеспечен внутренний спрос на качественный посадочный материал. Мы предоставим большой ассортимент сортов вишни и ягодных культур: малины, крыжовника, ежевики», — пояснил инвестор.

В рамках второй очереди до начала 2026 года построят хранилище на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения, завод по переработке сырья производительностью 2,8 тыс. тонн в год и питомник с теплицами и лабораторией. Кроме того, в поселке Горелые Ольхи на 6 га появится учебно-производственный центр с ягодным участком, корпусом для проведения семинаров и конференций и модульными гостиницами. Благодаря ему у садоводов появится возможность получить опыт в создании своего ягодника, изучить на практике методы и технологии посадки, ухода за культурами, а также технологии переработки конкретных сортов для создания востребованного рынком продукта.

Для развития гастрономического туризма компания создаст дегустационную площадку. При этом будут обеспечены комфортные условия проживания рядом с Хоперским заповедником.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов рассказал, что проект «Агротехники» имеет особое значение для региона: «В настоящий момент по всей стране отмечается нехватка посадочного материала высокого качества. Будущее предприятие во многом сможет решить эту проблему, не только обеспечив сельхозпредприятия продукцией, но и передав опыт создания ягодников посетителям учебного центра». По его словам, департамент экономического развития окажет инвестору всю необходимую поддержку.

Проект сопровождает агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию. «Наши специалисты консультируют компанию по мерам государственной поддержки, по вопросам оформления земельных участков в аренду. Мы и дальше будем оказывать инвестору всестороннюю помощь», — рассказала его руководитель Елена Лапина.

Директор по развитию «Агротехника» Наталья Кургузова отметила, что специалисты агентства и департамента понимают специфику компании и применяют индивидуальный подход. «Работать с органами власти региона максимально удобно, поэтому хочется и дальше развиваться именно в Воронежской области», — добавила она.

Губернатор поддержал реализацию проекта. Александр Гусев отметил, что плодово-ягодное производство и туристический центр важны для региона. Ход их строительства будет находиться на контроле департамента аграрной политики и департамента экономического развития.