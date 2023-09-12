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На Кубани объявленный в розыск заключенный нашелся на территории колонии

Полиция прекратила поиски жителя Украины Чабы Шитева, отбывающего наказание в исправительной колонии в поселке Двубратском Усть-Лабинского района Кубани – пропавший вчера мужчина найден на территории производственной зоны колонии, сообщает пресс-служба краевого управления ФСИН.

Ориентировка МВД на розыск осужденного Шитева появилась в СМИ сегодня утром, полиция предполагала, что мужчина совершил побег из колонии.

39-летний Чаба Шитев, уроженец Закарпатской области Украины, до ареста жил в Херсонской области. По какой статье он был осужден, в МВД не сообщили. Граждан просили немедленно проинформировать полицию, если кому-то станет известно о местонахождении осужденного. Для его поисков был создан оперативный штаб. Однако, как выяснилось, Чаба Шитев не покидал территорию колонии.

Анна Перова, Краснодар

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