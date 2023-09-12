Туристический квартал планируется создать на Бору

На Бору планируется создать туристский квартал с единым кодом (внешним оформлением). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Границы туристского квартала на Бору

Фото: «Яндекс.Карты» Границы туристского квартала на Бору

Фото: «Яндекс.Карты»

В границы квартала войдет центр города и прилегающие улицы с исторической застройкой, Юрасовское и Теплое озеро, побережье Везломы и Волги. Для привлечения туристов предложено разработать единый стиль, который будет использован в оформлении местных достопримечательностей, музеев, общественных пространств и объектов культурного наследия.

Концепция предусматривает вовлечение ценных городских территорий в туристскую инфраструктуру города, создание мест отдыха для гостей, установку уличных арт-объектов, смотровых площадок и фотозон. В какие сроки планируется сформировать единый туристский код для квартала, не уточняется.

Елена Ковалева