В Татарстане врача осудят по делу о гибели шестилетнего пешехода

В Татарстане будут судить 62-летнего врача-профпатолога и главу врачебной комиссии Алексеевской ЦРБ. Он проходит обвиняемым по делу о гибели шестилетнего пешехода в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в марте 2023 года, когда житель Татарстана потерял управление, будучи за рулем легковой машины, и насмерть сбил шестилетнего мальчика, стоявшего на пешеходной дороге.

Следствие установило, что водитель в ноябре 2021 года прошел медосмотр для получения водительских прав при том, что он был психически больным и его заболевание исключало возможность управления транспортным средством. Обвиняемый же выдал ему заключение об отсутствии у него медицинских противопоказаний, хотя при этом не проверил его по информационной базе состоящих на диспансерном учете лиц.

Против обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Также экспертиза показала, что у водителя, насмерть сбившего ребенка, имеется хроническое психическое заболевание, в связи с чем он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также страдал им во время инкриминируемого правонарушения. В итоге следствие просит суд применить в отношении автомобилиста принудительные меры медицинского характера.

"Ъ-Казань"