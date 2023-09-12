Нижегородский облизбирком признал выборы губернатора состоявшимися

Выборы губернатора Нижегородской области признаны состоявшимися и легитимными. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, в ходе избирательной кампании и в дни голосования не выявлено. Об этом сообщила председатель облизбиркома Маргарита Красилевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным облизбиркома, в Нижегородской области в список избирателей было включено более 2,5 млн. человек. Участие в выборах на участках, на дому и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие 1,4 млн. избирателей. Явка составила 56,01%, с помощью ДЭГ проголосовали 110,7 тыс. человек.

В период подготовки и проведения избирательных кампаний в адрес избирательных комиссий поступило чуть более 500 обращений. В основном они касались порядка голосования по месту нахождения, с помощью ДЭГ, вне помещения для голосования. Также избиратели интересовались графиком работы участковых комиссий, сроками голосования, адресами и номерами телефонов своих избирательных участков.

Как писал «Ъ-Приволжье»,на выборах в Нижегородской области победил действующий губернатор Глеб Никитин, он набрал 82,82% голосов. На втором месте коммунист Владислав Егоров (9,67%), на третьем — Владислав Атмахов (ЛДПР, 3,08%), на четвертом — Александр Быков («Партия пенсионеров», 1,97%), на пятом — Илья Померанцев («Гражданская сила», 1,73%).

Андрей Репин