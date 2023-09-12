На Всесвятском кладбище в Краснодаре вырубят 821 дерево из-за болезней

На территории Всесвятского кладбища выявили 821 дерево, подлежащее санитарной вырубке из-за обнаруженных болезней. Об этом сообщает Муниципальный центр управления.

«Специалисты оценивали аварийное состояние деревьев по нескольким признакам. Не всегда признаки локализуются у прикорневой части ствола. Симптомы заболевания деревьев могут проявляться на коре, на свежих побегах, при этом каждый симптом болезни фиксируется специалистом как “поражение гнилевыми болезнями”»,— говорится в сообщении.

Кроме того, некоторые деревья растут на могилах, что разрушает установленные памятники и препятствует развитию самого дерева.

Анастасия Донскова

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