Альфир Бакиров просит ФАС и прокуратуру оценить спор застройщика и энергокомпании

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров направил обращения в региональную прокуратуру и УФАС с просьбой включиться в разрешение конфликта между застройщиком и энергокомпанией.

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Застройщик планировал сдавать дом в эксплуатацию, однако ему понадобилось дополнительное согласование от энергетической компании. Но она, по мнению уполномоченного, «заняла неконструктивную позицию и затягивает процесс». Альфир Бакиров провел встречу с представителями компании, они устно договорились о внесении изменений в договор о техническом присоединении к электросетям. Однако, по словам омбудсмена, «впоследствии энергокомпания отказалась выполнять устные договоренности».

«Надо отметить, что в данной ситуации ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» как энергомонополист является заведомо сильной стороной договора и диктует свои условия. Срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального жилищного строительства, кроме нарушения прав и интересов отдельных субъектов предпринимательской деятельности, имеет и социальную подоплеку, касаясь интересов граждан-дольщиков строительства»,— написал уполномоченный.

Он отметил, что обращения в прокуратуру и УФАС уже направлены. В них уполномоченный просит дать оценку произошедшему со стороны последствий, которые могут наступить в случае срыва сдачи дома, а именно нарушение прав дольщиков, и нарушениям антимонопольного законодательства.

Алла Чижова