Водитель, устроивший погоню в Ярославле, заключен под стражу

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство ярославского СК об избрании меры пресечения мужчине, который устроил погоню в центре Ярославля, в виде заключения под стражу до 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью с 9 на 10 сентября 22-летний мужчина на автомобиле нарушал общественный порядок и пытался скрыться от сотрудников полиции. В момент задержания на площади Богоявления водитель наехал на сотрудника ДПС и причинил телесные повреждения другому сотруднику.

В отношении водителя составлены протоколы о нарушениях ПДД и сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Однако теперь обвиняемому переквалифицировали обвинение на ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), которая подразумевает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное.

«В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснял,что не хотел причинять никому вред, на капоте сотрудника ГИБДД не провозил, хотел только увернуться от всех и скрыться, так как испугался. При задержании упал, никому удары не наносил. Признает только то, что ездил пьяный и без номеров»,— рассказали в облсуде.

Алла Чижова