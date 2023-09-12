Региональная прокуратура выступила против передачи полномочий в сфере образования на краевой уровень

Комитет законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры подготовил ко второму чтению законопроект о перераспределении полномочий от мэрии Перми к краевому правительству. Во время обсуждения представитель прокуратуры Пермского края выступил против передачи на региональный уровень полномочий по назначению и увольнению директоров школ. Надзорный орган выступает против передачи на краевой уровень отдельных полномочий органов местного самоуправления без отрыва от иных полномочий, предусмотренных федеральным законом «Об образовании».

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При этом, представитель надзорного ведомства затруднился прокомментировать, готова ли краевая прокуратура отстаивать свою позицию в суде, если закон будет одобрен депутатами: «решение будет приниматься, после принятия нормативного акта».

Директор департамента судебной защиты администрации губернатора Пермского края Ирина Сальникова с позицией прокуратуры не согласна и считает, что полномочия по назначению и увольнению директоров школ могут быть переданы на краевой уровень без смены учредителя учебных заведений и перераспределения полномочий, касающихся образования, в полном объеме.

«Государственно-правовое управление ссылается на Гражданский кодекс и утверждает, что если мы забираем часть полномочий, то становимся соучредителями, что противоречит закону. Это не совсем так: сооучредительство запрещено при создании образовательных учреждений. А функции по созданию мы как раз оставляем за муниципалитетами», - отметила госпожа Санникова.

Законопроект о передачи ряда полномочий Пермской мэрии к краевому правительству был рассмотрен и принят в первом чтении на августовском заседании заксобрания. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано в сентябре.