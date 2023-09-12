Тюменца отправили в колонию за изнасилование девушки-подростка и заражение ВИЧ

Викуловский районный суд Тюменской области приговорил ранее судимого 41-летнего Виктора Т. к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима за изнасилование и заражение ВИЧ-инфекцией девушки-подростка. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) и по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности заражение ее ВИЧ-инфекцией).

Как сообщили в суде потерпевшая и свидетели, за день до изнасилования, 7 апреля 2022 года, праздновали ее день рождения, где пили алкоголь. На празднике также присутствовал Виктор. Т. По данным суда, инцидент произошел 8 апреля. Пьяный подсудимый, который знал о своем ВИЧ-статусе, а также о способах передачи инфекции, изнасиловал спящую девочку, в результате чего заразил ее ВИЧ-инфекцией.

Подсудимый не признал вину. А суду пояснил, что не насиловал и сексуально не приставал к подростку. Специальных препаратов, которые положены ВИЧ-инфицированным, не принимал. От дачи показаний отказался. Отбыв срок в колонии, свобода мужчины также будет ограничена на один год и шесть месяцев. Кроме того, осужденный выплатит 2 млн руб. потерпевшей за причинение морального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Полина Хабарова

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