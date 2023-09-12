Международный фестиваль финно-угорских артистов пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области 15-17 сентября пройдет международный фестиваль финно-угорских коллективов, сообщает министерство культуры РФ. В нем кроме нижегородских примут участие артисты из Карелии, Коми, Марий Эл, Удмуртии, Пермского края и Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, впервые на фестиваль «Финно-угорский транзит» приедут коллективы из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, которые представят традиции нганасан, ненцев и энцев.

Гала-концерт участников фестиваля пройдет 16 сентября в нижегородском театре юного зрителя. Также в рамках фестиваля на Бору и в Городце организуют мастер-классы, лекторий, презентацию экспозиции об истории самодеятельных театров и просветительские программы. Мероприятие станет заключительным этапом двухлетнего фестивального цикла, которое посвящено национальному любительскому театральному творчеству.

Международный фестиваль «Финно-угорский транзит» проводится с 2008 года. В 2022 году фестивальные мероприятия проходили в Марий Эл, Удмуртии, Карелии и Пермском крае. В них принимали участие национальные любительские театры, фольклорные коллективы и этностудии.

Андрей Репин