Продукты в потребительской корзине в Удмуртии подорожали до 5,6 тысяч рублей

В Удмуртии в июле стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, достигла 5,56 тыс. руб. на человека. Это на 11,8% больше показателя прошлого года, который также рассчитывался на основании базовых цен. По данным Удмуртстата, среди регионов ПФО Удмуртия оказалась на четвертом месте по убыванию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, то есть перечень с учетом непродовольственных товаров и услуг, в июле составила 19,1 тыс. руб. Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает шестое место по стоимости этого набора.