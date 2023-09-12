Продукты в потребительской корзине в Удмуртии подорожали до 5,6 тысяч рублей

В Удмуртии в июле стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, достигла 5,56 тыс. руб. на человека. Это на 11,8% больше показателя прошлого года, который также рассчитывался на основании базовых цен. По данным Удмуртстата, среди регионов ПФО Удмуртия оказалась на четвертом месте по убыванию.
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При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, то есть перечень с учетом непродовольственных товаров и услуг, в июле составила 19,1 тыс. руб. Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает шестое место по стоимости этого набора.