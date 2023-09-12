Часть дороги у парка Победы в Севастополе сделают пешеходной зоной

В Севастополе часть автодороги в районе парка Победы сделают пешеходной зоной. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Речь идет об участке между парком и городской набережной.
«Заезжать сюда смогут только экстренные службы. В целом — делаем эту территорию удобной и комфортной для всех»,— говорится в сообщении.
Глава города отметил, что ранее на указанной территории была организована бесплатная парковка автомобилей на 600 мест.
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