Муляж гранаты обнаружили около дома на улице Степана Разина в Ижевске

В столице Удмуртии мужчина обнаружил предмет, похожий на ручную гранату, около жилого дома на улице Степана Разина. После данного сообщения на место прибыла группа разминирования и сотрудники Росгвардии, которые оцепили территорию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Однако обнаруженным предметом оказался муляж гранаты РГД-5. Боеприпас не содержал взрывчатых веществ и опасности не представлял.

Муляж передали сотрудникам полиции.