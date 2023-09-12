Муляж гранаты обнаружили около дома на улице Степана Разина в Ижевске

В столице Удмуртии мужчина обнаружил предмет, похожий на ручную гранату, около жилого дома на улице Степана Разина. После данного сообщения на место прибыла группа разминирования и сотрудники Росгвардии, которые оцепили территорию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
Однако обнаруженным предметом оказался муляж гранаты РГД-5. Боеприпас не содержал взрывчатых веществ и опасности не представлял.
Муляж передали сотрудникам полиции.