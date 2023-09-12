Мэрия Уфы ищет финансирование для строительства фонтана в Черниковке

Мэрия Уфы определяет источники финансирования для строительства светомузыкального фонтана на площади перед ДК «Моторостроитель», сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации.

В ноябре прошлого года мэрия заключила контракт стоимостью 3,5 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству фонтана с ООО «Башкирская проектная компания».

В конце августа проект получил положительное заключение госэкспертизы касаемо определения сметной стоимости, сообщили в мэрии. «На сегодняшний день муниципалитет параллельно изыскивает возможности для реализации этого проекта. После определения источников финансирования будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядной организации»,— добавили в администрации.

Фонтан будет «сухим» прямоугольной формы с подсветкой и светомузыкой, работающим в пяти режимах под 15 мелодий общей продолжительностью не более 45 минут.

ООО «Башкирская проектная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2016 года. Учредитель — Константин Санкин. В 2021 году выручка компании составила 84,7 млн руб., чистая прибыль — 3 тыс. руб. В текущем году компания заключила один госконтракт на 7,5 млн руб. с управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству снегоплавильных установок.

Венера Хисамова

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