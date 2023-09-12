Самозанятые в Челябинской области уплатили 5,6 млн рублей пенсионных взносов

В Челябинской области с начала этого года самозанятые уплатили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на общую сумму более 5,6 млн руб. Об этом сообщают в региональном отделении Социального фонда России (СФР).

В этом году минимальный размер страховых пенсионных взносов для самозанятых составляет 42,9 тыс. руб. в год, максимальный — 343 тыс. руб. в год.

«Пенсионные права самозанятых южноуральцев формируются только в том случае, если они оформили добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и своевременно перечисляют страховые взносы»,— подчеркивает исполняющий обязанности управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

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