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обновлено 16:18

Пользователи соцсети поддержали введение в Прикамье «тихого часа» для шумных работ

Краевой минтербез на своей странице в соцсети провел опрос о необходимости введения в Пермском крае запрета на проведение в жилых домах шумных работ с 13 до 15 часов дня. Большинство пользователей поддержали бы такое нововведение.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В опросе приняли участие 1810 пользователей соцсети. 1237 из них поддержали инициативу, 573 проголосовали против. Таким образом, 68% опрошенных поддержали бы введение таких ограничений.

Ранее в минтербез поступали обращения с просьбой инициировать введение «тихого часа» для шумных строительных работ.

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