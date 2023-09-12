Пользователи соцсети поддержали введение в Прикамье «тихого часа» для шумных работ

Краевой минтербез на своей странице в соцсети провел опрос о необходимости введения в Пермском крае запрета на проведение в жилых домах шумных работ с 13 до 15 часов дня. Большинство пользователей поддержали бы такое нововведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В опросе приняли участие 1810 пользователей соцсети. 1237 из них поддержали инициативу, 573 проголосовали против. Таким образом, 68% опрошенных поддержали бы введение таких ограничений.

Ранее в минтербез поступали обращения с просьбой инициировать введение «тихого часа» для шумных строительных работ.