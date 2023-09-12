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Символом федеральной территории «Сириус» стал крылатый пес

Совет федеральной территории «Сириус» утвердил герб территории. Гербовой фигурой ФТ стал золотой крылатый пес в лазоревом поле, в зубах он держит красное яблоко на серебряном черенке с листом. Золотой пес олицетворяет созвездие Большого Пса, где самой яркой звездой является Сириус. В геральдике пес символизирует верность, дружбу, благородство, храбрость, ум, интерес ко всему новому, говорится в сообщении Совета ФТ «Сириус».

Фото: «Сириус»

Фото: «Сириус»

Разработчиком герба стал Максим Черников, член Гильдии геральдических художников и Международного сообщества практикующих геральдистов. Проект прошел экспертизу в Геральдическом совете при президенте РФ во главе с государственным герольдмейстером Георгием Вилинбаховым.

Герб федеральной территории «Сириус» подлежит государственной регистрации и будет включен в государственный геральдический регистр РФ. Новый официальный символ будет использоваться на флагах, наградах, в оформлении публичных мероприятий ФТ «Сириус».

Анна Перова, Краснодар

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