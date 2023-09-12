В школе в Туве отравились 45 человек, госпитализированы пятеро

Массовое отравление детей произошло в школе №18 в Кызыле. После жалоб на кишечную инфекцию госпитализированы пять школьников и один взрослый, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. По данным минздрава региона, им поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». Трое детей находятся в состоянии средней тяжести, один — тяжелой. Всего жалобы поступили от 45 человек, из них 42 — ученики, сообщает ведомство.

Все обратившиеся к медикам жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе, слабость и диарею.

У работников столовой взяты анализы, также исследуются образцы пищи, которую ели школьники. Пищеблок закрыт, сообщил глава региона. В республике начата проверка всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения.

Оксана Павлова, Новосибирск